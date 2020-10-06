В "Укроборонпромі" розповіли, чому звільнився Абромавічус і що буде з його командою

Айварас Абромавічус, якого нещодавно звільнили з посади гендиректора "Укроборонпрому" не планував довгостроково залишатися на цій посаді.

Про це повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

"Тут немає ніякої інтриги або загадки. Як ви пам’ятаєте, Айварас прийшов на посаду Генерального директора перебуваючи у Наглядовій раді Концерну. І ні він сам, ні наша команда не приховували, що його перебування на виконавчій посаді є тимчасовим", - пише Найєм.

Також він підкреслив, що команда "Укроборонпрому" не звільняється, і продовжить працювати у штатному режимі.

"Спеціально для горячих голів: згідно законам України, усі кадрові призначення у компанії – прероатива генерального директора Укроборонпрому та керівників підприємств-учасників Концерну", - наголошує заступник гендиректора концерну.

За словами Найєма, стратегія реформування Концерну також залишається незмінною: корпоратизація та створення шести галузевих холдингів, що дасть можливість залучати прямі інвестиції.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

9 вересня зранку прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.

Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Раніше нардеп Железняк повідомляв, що у найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Економічна правда