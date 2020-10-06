В "Укроборонпроме" рассказали, почему уволился Абромавичус и что будет с его командой

Айварас Абромавичус, которого недавно уволили с должности гендиректора "Укроборонпрома" не планировал долгосрочно оставаться на этом посту.

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в своем Telegram-канале.

"Здесь нет никакой интриги или загадки. Как вы помните, Айварас пришел на должность Генерального директора находясь в Наблюдательном совете Концерна. И ни он сам, ни наша команда не скрывали, что его пребывание на исполнительной должности является временным", - пишет Найем.

Также он подчеркнул, что команда "Укроборонпрома" не увольняется, и продолжит работать в штатном режиме.

"Специально для горячих голов: согласно законам Украины, все кадровые назначения в компании - прерогатива генерального директора Укроборонпрома и руководителей предприятий-участников Концерна", - отмечает заместитель гендиректора Укроборопрома.

По словам Найема, стратегия реформирования Концерна также остается неизменной: корпоратизация и создание шести отраслевых холдингов, что позволит привлекать прямые инвестиции.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский своими указами от 6 октября уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома" и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

9 сентября утром премьер Денис Шмыгаль провел собеседование с Сергеем Тихоновым и передал представление на его назначение гендиректором "Укроборонпрома" в Офис президента.

ослы стран "семерки" напомнили Украине о необходимости придерживаться принципов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выбирая руководителей концерна "Укроборонпром".

Ранее нардеп Железняк сообщал, что в ближайшие дни пост главы "Укроборонпрома" покинет Айварас Абромавичус, вместо него назначат заведующего отделом безопасности и оборонно-промышленного комплекса Офиса президента и нардепа 3-го созыва от партии Натальи Витренко Сергея Тихонова.

Экономическая правда