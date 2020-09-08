Новим головою "Укроборонпрому" може стати екснардеп від партії Вітренко – Железняк

У найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"За моєю інформацією, в найближчі дні свою посаду голови Укроборонпрому залишить Айварас Абромавічус.

Але зрада навіть не в тому. Замість нього призначать чергового "реформатора" – завідувача відділу безпеки та ОПК Офісу Президента Тихонова Сергія. В 3-ому скликанні був нардепом від Н.Вітренко.

Мінус прозорі призначення та мінус ще одна реформа", - написав Железняк.

Зазначимо, що Сергій Тихонов у 1998-2002 роках був нардепом 3 скликання, обирався за списками Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко (№9 у списку), у 1999 році вийшов з фракції.

У 2002 році балотувався у Раду від блоку "За єдину Україну!", № 89 в списку (виборчий список блоку тоді очолив В. Литвин, серед інших відомих політиків, які входили до виборчого списку блоку - В. Бойко, Г. Кірпа, Д. Табачник, Т. Васадзе, Л. Супрун, С. Бубка).

Нагадуємо:

На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому"Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.

Економічна правда