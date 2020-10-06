"Укроборонпром": Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника
Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.
Про це йдеться в указах Зеленського №422/2020.та №423/2020.
"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться у першому указі.
"Призначити Фоменка Ігоря Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в ще одному указі.
Нагадаємо:
Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм підтвердив, що керівник держконцерну Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення.
9 вересня зранку прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.
Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".
Раніше нардеп Железняк повідомляв, що у найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua