"Укроборонпром": Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому" та призначив в.о. гендиректора концерну Ігоря Фоменка, який обіймав посаду заступника гендиректора з виробництва.

Про це йдеться в указах Зеленського №422/2020.та №423/2020.

"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться у першому указі.

"Призначити Фоменка Ігоря Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - йдеться в ще одному указі.

Нагадаємо:

Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм підтвердив, що керівник держконцерну Айварас Абромавичус написав заяву про звільнення.

9 вересня зранку прем'єр Денис Шмигаль провів співбесіду із Сергієм Тихоновим та передав подання на його призначення гендиректором "Укроборонпрому" в Офіс президента.

Посли країн "Великої сімки" нагадали Україні про необхідність дотримуватися принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), обираючи керівників концерну "Укроборонпром".

Раніше нардеп Железняк повідомляв, що у найближчі дні посаду голови "Укроборонпрому" залишить Айварас Абромавичус, замість нього призначать завідувача відділу безпеки та оборонно-промислового комплексу Офісу президента і нардепа 3-го скликання від партії Наталії Вітренко Сергія Тихонова.

Економічна правда