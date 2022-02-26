Доходи бюджету за лютий перевиконали майже на чверть попри військовий стан
Міністерство фінансів України перевиконало місячний план з доходів бюджету на 23,7% від початку місяця.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"за оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету з початку лютого 2022 року надійшло 97,4 млрд грн. Місячний розпис виконано на 123,7%", — повідомили у Мінфіні.
Там зазначають, що продовжують виконувати свої функції та всіляко підтримують Збройні сили України незважаючи на складні військові умови. Крім цього, у відомстві подякували платникам податків.
Напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії до України низка великих бізнесменів повідомили про фінансову підтримку держави. Зокрема, про сплату 1 млрд грн податків наперед оголосив Рінат Ахметов.
Економічна правда
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