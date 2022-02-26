Всі розділи
Укр / Рус

Доходи бюджету за лютий перевиконали майже на чверть попри військовий стан

Субота, 26 лютого 2022, 11:03

Міністерство фінансів України перевиконало місячний план з доходів бюджету на 23,7% від початку місяця.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"за оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету з початку лютого 2022 року надійшло 97,4 млрд грн. Місячний розпис виконано на 123,7%", — повідомили у Мінфіні.

Там зазначають, що продовжують виконувати свої функції та всіляко підтримують Збройні сили України незважаючи на складні військові умови. Крім цього, у відомстві подякували платникам податків.

Напередодні початку повномасштабного вторгнення Росії до України низка великих бізнесменів повідомили про фінансову підтримку держави. Зокрема, про сплату 1 млрд грн податків наперед оголосив Рінат Ахметов.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет Мінфін

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як держава закуповує ліки та медичні вироби 25 лютого 2022, 13:07
Рада виділила на безпеку та оборону додаткові 23 мільярди гривень 23 лютого 2022, 19:10
На безпеку та оборону хочуть виділити понад 20 мільярдів: куди спрямують 23 лютого 2022, 15:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті