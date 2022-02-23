Рада виділила на безпеку та оборону додаткові 23 мільярди гривень

getty images

Верховна Рада ухвалила закон, яким 23 млрд грн спрямовується за напрямками оборони та безпеки України.

Про це відомо з засідання ВРУ.

Депутати у 345 голосів підтримали доопрацьований комітетом законопроєкт №7012-д, який депутати створили на базі п’яти альтернативних документів про фінансування армії.

Згідно ухвалених змін, видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд грн.

З цієї суми 23 млрд грн виділять за напрямком безпеки й оборони. А саме, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони на збільшенення зарплата військовим, територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

Також 6 млрд грн отримає Міністерство внутрішніх справ, 0,6 млрд грн – Головне управління розвідки. Ще 0,5 млрд грн спрямують на водопостачання у Донецькій області і 0,2 млрд грн – Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

Крім того, Міністерству фінансів виділяють додаткові 3,1 млрд грн на обслуговування державного боргу.

Збільшити видатки дозволило перевиконання доходів бюджету за статтею зборів податку на додану вартість з товарів, ввезених в Україну. Крім того, до бюджету внесли грант від Євросоюзу у 90 млн євро.

Нагадуємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив законопроєкт, яким пропонується виділити 23 мільярда грн на безпеку та оборону, а також виділить 3 мільярда грн на обслуговування держборгу.

Верховна Рада підтримала закон, який дозволить Кабінету міністрів перерозподіляти кошти на Збройні сили без погодження з ВРУ

Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України крім Донецької та Луганської областей, де вже діє надзвичайний правовий режим.