Голова Мінфіну пояснив збільшення видатків на Офіс Зеленського і ДБР

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, чому у проєкті держбюджету-2021, який складений із дефіцитом і з скороченням фінансування низки напрямків, збільшили видатки на такі органи, як Офіс президента і ДБР.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами Марченка, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням НАБУ через те, що "НАБУ було створене ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований, і ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які дійсно необхідні".

"ДБР - орган, який був створений досить недавно. У них ані немає абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою, ані не набрана достатня кількість людей. Тобто це питання суто технічне. І люди, які дійсно хочуть розібратися, можуть запитати у нас. Ми чітко пояснимо, чому, наприклад, ми збільшили", - розповів міністр.

"300 мільйонів гривень з плюсом. Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевне, за 5-6 років, президенти України не вважали за необхідне турбуватися про Офіс, думати про видатки Офісу і так далі. У зв’язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівнюючи з секретаріатом Кабміну і апаратом Верховної Ради, значно нижчі", - пояснив він ситуацію із видатками на Офіс Зеленського.

Водночас Марченко підкреслив, що в Офісі президента уже заявили про готовність скоротити штат на 10%, щоб зменшити видатки, та внести це скорочення у проєкт держбюджету між 1 і 2 читанням.

Нагадаємо:

Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.

14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

Читайте також: Бюджет 2021. Які зміни уряд запланував для українців на наступний рік