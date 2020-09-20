Глава Минфина объяснил увеличение расходов на Офис Зеленского и ГБР

Министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему в проекте госбюджета-2021, составленного с дефицитом и с сокращением финансирования ряда направлений, увеличили расходы на такие органы, как Офис президента и ГБР.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

По словам Марченко, финансирование ГБР увеличивается по сравнению с финансированием НАБ из-за того, что "НАБУ было создано еще в 2015 году, и до сих пор бюджет НАБУ уже сформирован, и мы его четко понимаем, и мы индексируем на уровень инфляции, и мы индексируем действительно те вещи, которые действительно необходимы".

"ГБР - орган, который был создан достаточно недавно. У них нет абсолютно обеспечения компьютерной техникой, и не набрано достаточное количество людей. То есть это вопрос чисто технический. И люди, которые действительно хотят разобраться, могут спросить у нас. Мы четко объясним, почему, например, мы увеличили", - рассказал министр.

"300 миллионов гривен с плюсом. Я объясню. За последние годы, я думаю, что, наверное, за 5-6 лет, президенты Украины не считали необходимым заботиться об Офисе, думать о расходах Офиса и так далее. В связи с этим уровень зарплат служащих, а это люди, которые работают в Офисе президента, по сравнению с секретариатом Кабмина и аппаратом Верховной Рады, значительно ниже", - пояснил он ситуацию с расходами на Офис Зеленского.

В то же время Марченко подчеркнул, что в Офисе президента уже заявили о готовности сократить штат на 10%, чтобы уменьшить расходы, и внести это сокращение в проект госбюджета между 1 и 2 чтением.

Напомним:

Расходы на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год увеличили почти на 40%, поскольку Министерство финансов увидело диспропорции в заработных платах.

Обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год возросло почти на 40% и будет стоить бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

Глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к руководству Минфина и Госуправления делами с просьбой проработать проект госбюджета-2021 для разумного сокращения расходов на обеспечение деятельности Офиса президента.

18 сентября в Верховной Раде обсуждали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021 год". Перед этим проект госбюджета представил министр финансов Сергей Марченко.

14 сентября Кабинет министров обнародовал на правительственном портале основные показатели проекта государственного бюджета на 2021 год. Рост ВВП ожидается на уровне 4,6%, а потребительская инфляция – на уровне 7,3%.

Проект госбюджета-2021 предусматривает снижение государственного долга в следующем году на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Он заявил, что среди основных приоритетов проекта госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

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