Україна веде переговори з ЄС і G7 про перерозподіл спецправ запозичень від МВФ

Сергій Марченко Фото: еп

Україна веде переговори з країнами G7 та ЄС щодо створення механізму для надання Україні спеціальних прав запозичень, випущених Міжнародним валютним фондом.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми обговорюємо з країнами G7 та ЄС потенційне створення складного інструменту з перерозподілу СПЗ, раніше отриманих цими країнами, для підтримки фінансової стабільності України", - сказав Марченко.

За його словами, це лише одна з низки ініціатив, спрямованих на стабілізацію економіки України в умовах загострення конфлікту з РФ.

В уряді очікують, що Конгрес США незабаром має схвалити рішення про надання Україні суверенної кредитної гарантії на суму до 1 млрд доларів США.

За словами міністра, уряд сподівається отримати перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро після схвалення цього рішення Радою ЄС (загалом обсяг програми становить 1,2 млрд. євро) та кредит від Канади у розмірі 500 млн канадських доларів у березні цього року.

Україна також веде переговори з Японією щодо фінансової підтримки, додав він.

"Ми зможемо отримати необхідний обсяг запозичень для фінансування нашого дефіциту та збереження макрофінансової стабільності", - резюмував Марченко.

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Нагадуємо:

23 серпня 2021 року Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

У грудні повідомлялось, що Україна вже витратила 2,45 млрд доларів з отриманих у серпні 2,7 млрд доларів, хоча планувала зберегти половину для буферу ризиків.

Економічна правда