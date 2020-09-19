Єрмак закликав Мінфін і ДУСю скоротити видатки на Офіс Зеленського

Голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до керівництва Мінфіну та Держуправління справами з проханням пропрацювати проєкт держбюджету-2021 для розумного скорочення видатків на забезпечення діяльності Офісу президента.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський вимагає від усіх органів влади жорсткої економії. Всі видатки повинні бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Всіх чиновників, хто дозволить собi неадекватні витрати, будуть нещадно звільняти, а кожну підозрілу витрату - ретельно перевіряти", - заявив Єрмак.

Він додав, що розуміє необхідність виконання законодавства України щодо підвищення тарифних ставок працівникам бюджетної сфери через поетапне підняття мінімальної зарплати, заплановане у 2021 році.

За словами Єрмака, таке рішення було абсолютно справедливим, оскільки досі мінімальна зарплата була нижчою за реальний прожитковий мінімум у країні.

"Водночас я закликаю урядовців і народних депутатів знайти можливість скоротити інші видатки, без яких ми можемо пройти цю кризу", - підкреслив Єрмак.

За його словами, на сьогодні чисельність працівників Офісу президента найнижча за останні 10 років (419 при максимальній кількості 579 у 2014-му).

Він також заявив, що у разі неможливості зменшити інші видатки президент готовий піти на 10-відсоткове скорочення працівників Офісу президента.

Нагадаємо:

Видатки на утримання Офісу президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили майже на 40%, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах.

Забезпечення діяльності голови держави та Офісу президента у проекті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

18 вересня у Верховній Раді обговорювали законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік". Перед цим проєкт держбюджету представив міністр фінансів Сергій Марченко.

14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.

Проєкт держбюджету-2021 передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% – до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

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Економічна правда