Україна очікує отримати третій транш від МВФ на 700 мільйонів доларів – глава Мінфіну

Сергій Марченко фото: еп

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що МВФ може виділити Україїні транш на 700 млн доларів за результатами перегляду програми stand-by - місію Фонду очікують найближчим часом.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"За результатами перегляду очікується отримання третього траншу за програмою на 700 млн доларів. Термін програми завершується у червні 2022 року", - заначив міністр.

Марченко додав, що Україна виконує умови та структурні маяки за програмою з МВФ, що наближає місію фонду та перегляд програми.

За його словами, за результатами останнього перегляду очікується отримання додатково 1,5 млрд дол.

У Мінфіні також мають надію отримати перший безумовний транш на 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС наприкінці березня - на початку квітня цього року.

Марченко пояснив, що Україна отримає другий транш після виконання низки заходів щодо структурних реформ.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Нагадуємо:

Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної, казав раніше Марченко.

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що Україна може пройти 2022 рік без нової програми МВФ попри заплановані 550 млрд грн виплат за держборгом.

У 2021 році повідомлялось, що Національний банк та Міжнародний валютний фонд наступного року почнуть перемовини щодо нової програми співпраці.

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд 18 жовтня досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд очікує наступних переглядів програми в березні та червні наступного року.

Економічна правда