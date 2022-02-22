Мінфін продав держоблігацій на 3,5 мільярди

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Міністерство фінансів на аукціонах ОВДП 22 лютого залучило до держбюджету в еквіваленті 3,484 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

Інвесторам запропонували держоблігації у гривні з терміном обігу 3 місяця, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки та 4 роки. А також - облігації у євро з терміном обігу 3 місяці.

Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП у гривні, від розміщення яких до державного бюджету залучили 2,9 млрд гривень.



Середньозважені ставки за всіма цінними паперами, крім 3-місячних ОВДП (+10 б.п.) у гривні, залишились незмінними.

Так, середньозважена дохідність 3-місячних ОВДП склала 11,60%, 1-річних - 11,93%, 1,5-річних – 12,00%, 2-річних - 13,00%, а 4-річних – 13,09%.

Від розміщення номінованих в іноземній валюті ОВДП залучили €7,2 млн. Середньозважена ставка дохідності за ОВДП номінованих у євро склала 1,75%.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів на аукціоні 8 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 2 096 млн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні 1 лютого продало облігацій внутрішньої держпозики на 213,8 млн грн в еквіваленті.

Міністерство фінансів на аукціоні 25 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 2,846 млрд грн: на 2,842 млрд - 3-місячні облігації і лише на 4 млн - 1,5 річні.

Міністерство фінансів 18 січня продало облігацій внутрішньої позики на суму 4,15 млрд грн, переважно – доларових.

На першому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики уряд залучив до бюджету 3,9 млрд грн, при цьому підняв ставки за майже всіма паперами.

Українські євробонди стрімко падали у ціні через ризик повномасштабного вторгнення в Україну після безрезультатних перемовин США та НАТО з Росією. Падіння продовжилося 17 січня.

ЕП детально пояснювала, чим це може загрожувати фінансово.

Загроза з боку РФ вплинула також на курс гривні, що слабне протягом останнього тижня. Зокрема, НБУ заявив, що рушієм ослаблення гривні є психологічний чинник.

Економічна правда