Бізнес закликає прийняти закон про Бюро економічної безпеки до кінця року

Бізнес-асоціації вважають, що Бюро економічної безпеки має стати єдиним незалежним органом із розслідування економічних злочинів, а його директора має призначати не президент, а Кабінет міністрів.

Про це йдеться в заяві Української Ради Бізнесу.

Підприємці відзначають позитивні зміни, які несе прийняття законопроєкту №3087-д "Про Бюро економічної безпеки", і водночас наголошують: документ містить низку ризикових норм, які пропонується відкоригувати до другого читання.

На думку представників бізнес-асоціацій, до законопроєкту необхідно внести низку правок. Окрім зміни підпорядкування від президента до Кабміну, пропонується додати статтю щодо ризик-орієнтованого підходу діяльності Бюро.

Також до складу конкурсної комісії, яка відбирає кандидатів на посаду директора БЕБ, окрім представників влади, пропонують додати ще трьох представників інститутів громадянського суспільства.

Українська Рада Бізнесу закликає нардепів провести експертну зустріч за участі представників бізнесу та експертного середовища, доопрацювати проєкт №3087-д до другого читання, врахувавши зазначені пропозиції та прийняти в цілому документ до кінця 2020 року.

Довідково. Українська Рада Бізнесу – коаліція із 90 бізнес-асоціацій, які об’єднують понад 27 тисяч підприємств різних галузей.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Згідно з документом, директор Бюро призначається за підсумками конкурсу та звільняється з посади президентом. Однак до другого читання в законопроект планується внести поправки про перепідпорядкування керівника цього органу Кабінету міністрів, повідомив співавтор законопроекту і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Проект передбачає загальну чисельність співробітників Бюро до 4 тис. осіб зі створенням у його складі підрозділів детективів-аналітиків і зовнішнього контролю.

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Економічна правда