Бизнес призывает принять закон о Бюро экономической безопасности до конца года

Бизнес-ассоциации считают, что Бюро экономической безопасности должно стать единственным независимым органом по расследованию экономических преступлений, а его директора должен назначать не президент, а Кабинет министров.

Об этом говорится в заявлении Украинского Совета Бизнеса.

Предприниматели отмечают положительные изменения, которые несет принятие законопроекту №3087-д "О Бюро экономической безопасности", и одновременно подчеркивают: документ содержит ряд рисковых норм, предлагается откорректировать ко второму чтению.

По мнению представителей бизнес-ассоциаций, к законопроекту необходимо внести ряд поправок. Кроме изменения подчинения от президента к Кабмину, предлагается добавить статью о риск-ориентированному подхода деятельности Бюро.

Также в состав конкурсной комиссии, которая отбирает кандидатов на должность директора БЭБ, кроме представителей власти, предлагают добавить еще трех представителей институтов гражданского общества.

Украинский Совет Бизнеса призывает нардепов провести экспертную встречу с участием представителей бизнеса и экспертной среды, доработать проект №3087-д ко второму чтению, учтя указанные предложения и принять в целом документ до конца 2020 года.

Справка. Украинский Совет Бизнеса - коалиция из 90 бизнес-ассоциаций, объединяющих более 27 000 предприятий различных отраслей.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3087-д "О Бюро экономической безопасности" - правоохранительный орган, который будет заниматься уголовными нарушениями в сфере экономики и ликвидирует налоговую милицию.

Согласно документу, директор Бюро назначается по итогам конкурса и увольняется с должности президентом. Однако ко второму чтению в законопроект планируется внести поправки о переподчинении руководителя этого органа Кабинету министров, сообщил соавтор законопроекта и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Проект предусматривает общую численность сотрудников Бюро до 4 тыс. человек с созданием в его составе подразделений детективов-аналитиков и внешнего контроля.

Читайте также: Кто заменит налоговую милицию и кому это нужно

Экономическая правда