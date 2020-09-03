Рада зробила крок до створення Бюро економічної безпеки
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки" - правоохоронний орган, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.
За відповідне рішення проголосували 245 депутатів.
Також законопроєкт пропонує забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності
Згідно з документом, директор Бюро призначається за підсумками конкурсу та звільняється з посади президентом. Однак до другого читання в законопроект планується внести поправки про перепідпорядкування керівника цього органу Кабінету міністрів, повідомив співавтор законопроекту і глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Проект передбачає загальну чисельність співробітників Бюро до 4 тис. осіб зі створенням у його складі підрозділів детективів-аналітиків і зовнішнього контролю.
Згідно з документом, законопроект передбачає перехідний період, щоб уникнути колапсу в системі: кримінальні провадження буде передано Генеральній прокуратурі, а потім до нового органу, який розпочне свою діяльність, коли в його штаті буде 30% працівників.
Проект також передбачає доповнення Кримінального кодексу ст.222 "Шахрайство з податком на додану вартість".
Зміни до Кримінального процесуального кодексу профільним Комітетом винесено в окремий законопроєкт.
Нагадумо:
Кабмін взяв на себе зобов'язання щодо ліквідації податкової міліції та створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів в обмін на макрофінансову допомогу від ЄС на 600 мільйонів євро.
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