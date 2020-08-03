Іспанія за пів року втратила 27 млн туристів і 28 млрд євро через пандемію

Туристичний сектор Іспанії втратив 27,3 мільйона відвідувачів і 28,4 мільярда євро в першому півріччі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Такі дані опублікувало національне статистичне агентство, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У червні в Іспанію прибули 204 926 іноземних туристів, що на 97,7% менше, ніж в тому ж місяці попереднього року.

За пів року в країні зареєстрували загалом 10,8 млн відвідувачів, що на 71,7% менше, ніж за той же період 2019 року і 11 млрд 840 млн євро доходу, що становить падіння на 70,6%.

Традиційно найбільше туристів влітку приїжджало з Британії, але в червні основний внесок зробила Франція з 64 895 туристами, що на 93,2% менше, ніж в червні минулого року.

Німеччина і Нідерланди були наступними країнами, які відправили найбільше туристів в Іспанію, 33 740 (на 97,4% менше) та 12 321 (на 96,9% менше), відповідно.

Найбільше туристів в червні відвідали Каталонію - 76 634 осіб, але ця цифра означає падіння туристичного потоку на 96,5%, як і в інших автономних спільнотах.

За даними за півріччя найбільш відвідуваним регіоном були Канарські острови - 2,7 млн туристів. Каталонія прийняла 2,3 мільйона туристів за цей період, що на 74% менше, Андалусія - 1,5 мільйона, на 72,5% менше, в той час як падіння в Мадриді становить 63,8%, з 1,4 мільйона осіб.

Європейська правда