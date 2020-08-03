Испания за полгода потеряла 27 млн ​​туристов и 28 млрд евро из-за пандемии

Туристический сектор Испании потерял 27,3 миллиона посетителей и 28,4 миллиарда евро в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Такие данные опубликовало национальное статистическое агентство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В июне в Испанию прибыли 204 926 иностранных туристов, что на 97,7% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

За полгода в стране зарегистрировали всего 10,8 млн посетителей, что на 71,7% меньше, чем за тот же период 2019, и 11 млрд 840 млн евро дохода, что составляет падение на 70,6%.

Традиционно больше всего туристов летом приезжали из Британии, но в июне основной вклад сделала Франция с 64 895 туристами, что на 93,2% меньше, чем в июне прошлого года.

Германия и Нидерланды были следующими странами, которые отправили больше всего туристов в Испанию, 33 740 (на 97,4% меньше) и 12 321 (на 96,9% меньше), соответственно.

Больше всего туристов в июне посетили Каталонию – 76 634 человек, но эта цифра означает падение туристического потока на 96,5%, как и в других автономных сообществах.

По данным за полугодие наиболее посещаемым регионом были Канарские острова – 2,7 млн туристов. Каталония приняла 2,3 миллиона туристов за этот период - на 74% меньше, Андалусия - 1,5 миллиона, на 72,5% меньше, в то время как падение в Мадриде составляет 63,8%, с 1,4 млн человек.

Европейская правда