Уряд відмовився від ліквідації Держпродспоживслужби - бізнес

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) повідомила, що отримала запевнення від прем’єра Дениса Шмигаля про збереження роботи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Як повідомляє "Європейська правда" про це повідомляється на сайті організації за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Ми були раді почути від пана Шмигаля, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби – органу, від безперебійної роботи якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні", - сказано в повідомленні.

У ЄБА зазначають, що для контролю епідеміологічної ситуації та здоров’я населення в Україні буде створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування Міністерства охорони здоров’я України.

"Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом продукції", - зазначили в асоціації.

Нагадаємо, раніше низка інших профільних посадовців та відомств висловилися проти ініціативи щодо реорганізації Держпродспоживслужби.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зупинятиме проєкт МОЗу про ліквідацію Держпродспоживслужби, якщо таку ініціативу розглядатимуть.

Комітет ВР з питань інтеграції України до ЄС запланував звернутися з листом до прем’єр-міністра щодо неприпустимості ліквідації Держпродспоживслужби.

У Мінекономіки також виступають проти та звернулися до бізнесу з проханням висловити позицію щодо цього питання.

Навіщо у МОЗ пропонують такий крок, чому це стане порушенням Угоди про асоціацію з ЄС та чим загрожує українським експортерам харчової продукції до ЄС - детальніше читайте у матеріалі "Європейської правди": Загроза на столі: навіщо МОЗ хоче знищити європейську систему харчової безпеки в Україні.

Європейська правда