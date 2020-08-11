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Суд у Польщі відхилив прохання звільнити ексглаву Укравтодору під заставу

Вівторок, 11 серпня 2020, 16:18
 

Польський суд суд у вівторок відхилив клопотання про звільнення ексглави Укравтодору Славоміра Новака з-під варти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

Суд відхилив клопотання захисту і залишив у силі рішення суду попередньої інстанції про попереднє ув'язнення Новака.

Захист Новака хотів замінити попереднє ув’язнення на інший запобіжний захід, наприклад, вихід під заставу.

Також адвокати надали список із 17 осіб, які були готові взяти Новака на поруки. 

22 липня районний суд Варшави постановив затримати Славоміра Новака на три місяці. Колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска, а потім глава українського дорожнього агентства підозрюється в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.

Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак очолював Укравтодор. Він був призначений в. о. голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Європейська правда

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суд Укравтодор Польща

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