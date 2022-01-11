Суд заборонив "Цитрусу" користуватися торговельною маркою та сайтом. В компанії це заперечують

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Господарський суд Києва заборонив групі компаній "Цитрус" користуватися низкою торговельних марок, включно з "Цитрус" та доменним іменем citrus.ua.

Джерела: ain.ua, "Інтерфакс-Україна", Геннадій Корбан, судовий реєстр.

Суд заборонив будь-які дії з товарними знаками "ЦИТРУС дискаунт", "CITRUS discount", "ЦИТРУС", "CITRUS" "ЦИТРУС гаджети та аксесуари", "eton", "like.bike", "AIR MUSIC" та "L.А.Р.Т.І.".

Також суд заборонив "Укрпатенту" до набрання законної сили рішенням суду у цій справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру на зазначені торговельні марки.

Як заявив Корбан, роздрібна мережа компанії тепер має припинити торгівлю під торговою маркою "Цитрус".

Крім того, суд зобов’язав хостингову компанію "Інтернет Інвест" встановити в Реєстрі доменних імен режими сliеntHold та serverHold для доменного імені citrus.ua, а також заборонити будь-які дії із сайтом до вирішення спору по суті.

Представники "Цитрус" заявили, що компанія, на яку було подано цей позов, не входить до групи компаній "Цитрус", сам "Цитрус" не використовує ці торгові марки, а магазини продовжать працювати у штатному режимі.

"Торгова марка, яку Геннадій Корбан прикріпив до своєї публікації, не є спірною і належить зовсім іншій компанії на законних підставах, а рішення суду не вплине на роботу компанії", – заявили в компанії.

"Цитрус" вже подав документи на оскарження рішення суду.

Нагадуємо:

У березні 2021 року у компанії "Цитрус" змінилися власники: власником 50% однієї з основних юридичних осіб став бізнесмен Геннадій Корбан.

Йдеться про частку 50% у юрособі "ЗТ-ІНВЕСТ".

На цю юрособу на момент передачі частки, за даними Укрпатента, було зареєстровано торгові марки та логотипи мережі.

Другий співвласник Григорій Топал тоді заявив, що не визнає законність цієї угоди і заперечуватиме її в суді.

У "Цитрусі" зазначили, що "ЗТ-Інвест" належить тільки частина другорядних активів компанії, які не впливають ні на операційну діяльність, ні на оборотні активи підприємства.

В червні 2021 року Геннадій Корбан повідомив, що його фахівці провели аудит діяльності компанії та знайшли порушення, зокрема оптимізацію податків та "сіру" розмитнення.

У зв’язку з цим до співвласника компанії було подано позови на 1 млрд грн.

В жовтні 2021 суд визнав недійсною передачу 50% у "Цитрусі" Корбану, на що бізнесмен подав апеляцію (яку програв 22 грудня 2021 року).

Також в жовтні Господарський суд Одеської області зобов’язав ТОВ "Цетехно" виплатити на користь ТОВ "Гаджет Трейдінг" борг у розмірі 991 млн грн.