Суд скасував стягнення з "Укрзалізниці" 750 мільйонів за боргами Донецької залізниці

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Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу "Укрзалізниці" та скасував рішення, якими було задоволено позов "Лізингової компанії "Укртранслізинг" до "Укрзалізниці" про стягнення 749,2 мільйона гривень заборгованості "Донецької залізниці".

Про це повідомляє Finbalance.

Верховний Суд передав справу на новий розгляд у Госпсуд Донецької області, який має в т.ч. розібратися в доводах "Укрзалізниці" щодо наявності підстав для застосування позовної давності, а також у тому, що, як зазначає "Укрзалізниця", акти звірки взаєморозрахунків між "Укртранслізингом" і "Донецькою залізницею" зі сторони останньої були підписані "неуповноваженою особою".

За даними держреєстру, Рінат Ахметов контролює 52,29% акцій "Укртранслізинг". "Укрзалізниця" констатувала, що їй належить 47,7% акцій "Укртранслізингу".

Нагадуємо:

У червні 2020 року "Укрзалізниця" повідомила, що Велика Палата Верховного Суду визнала її правонаступником ДП "Донецька залізниця" з 2015 року.

Як зауважувала УЗ, це означає, що УЗ буде зобов’язана погасити всі борги ДП "Донецька залізниця", не отримавши при цьому жодного майна до статутного капіталу.

В ОРДЛО залишилось понад 20 тис. вантажних вагонів УЗ, майже 6 тис. вагонів інших власників, майже 6 тис. пасажирських вагонів та понад 300 локомотивів.

За приблизними підрахунками, сума зобов’язань ДП "Донецька залізниця" перед кредиторами перевищує 6,5 млрд грн.