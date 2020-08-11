Нацбанк з 1 вересня посилить вимоги до реклами та сайтів банків

Нацбанк заявив, що з 1 вересня 2020 року запрацюють нові правила захисту прав споживачів фінансових послуг - вимоги до реклами банків та калькулятори на вебсайтах.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Головна зміна, яка має відбутися на вебсайтах та в рекламі банків, – повинна з'явитись достовірна, правдива, актуальна та достатня за обсягом інформація про депозити та кредити, їх вартість, умови та ризики, яка не вводитиме клієнтів в оману.

Це дасть змогу споживачам розуміти умови отримання послуг, порівнювати послуги декількох банків та приймати справді зважені фінансові рішення", - йдеться у повідомленні.

"Регулятор дав час банкам на адаптацію до нових вимог , розуміючи, що зміна інформації в рекламі та на вебсайтах потребує ресурсу.

Через коронакризу Національний банк відтермінував вимоги до вересня цього року", - нагадали в НБУ.

Зазначається, що усі банки повинні будуть надавати повну інформацію про кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі.

"Насамперед банки зобов’язані вказувати реальну річну ставку за кредитом, наявність додаткових послуг (наприклад, страхової компанії, державного реєстратора, нотаріуса, оцінювача) та їх вартість для клієнта, строк послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки у випадку прострочення виплат за кредитом, умови дострокового зняття грошей із депозиту та інші", - пояснили в регуляторі.

Також повідомляється, що клієнт, зайшовши на вебсайт будь-якого банку, повинен мати змогу завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики для себе тощо.

Також на вебсайтах банків мають запрацювати калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом чи доходів від розміщення коштів на депозит.

"Реклама кредитів та депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації про послугу. Також у рекламі обов’язково повинні бути вказані основні характеристики послуги:

для кредиту – реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту та його строк; для депозиту – річна процентна ставка, строк вкладу, валюта та мінімальна сума.

Ці вимоги стосуються телевізійної реклами, радіореклами, реклами на білбордах та на інтернет-банерах", - йдеться у повідомленні.

У НБУ підкреслили, що ці вимоги стосуються лише реклами конкретних продуктів або послуг для громадян і не розповсюджуються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків.

Економічна правда