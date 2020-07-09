План поділу УЗ передбачає створення 3-5 вертикалей — Лещенко

План реструктуризації "Укрзалізниці" передбачає створення від трьох до п'яти вертикалей - грузо- і пасажироперевезення, інфраструктура, ремонтна вертикаль та вертикаль непрофільних активів.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив член наглядоової ради УЗ Сергій Лещенко.

"У представленому нам план реструктуризації "Укрзалізниці" обговорюється анбандлінг компанії - є різні підходи, які передбачають створення від трьох до п'яти вертикалей. Грузо- і пасажироперевезення, інфраструктура, ремонтна вертикаль і вертикаль непрофільних активів. Але це, звичайно ж, ідеальний план", - розповів Лещенко.

Водночас, за його словами, УЗ вже рік не вдається виділити в окрему компанію хоча б пасажирську вертикаль і перестати її субсидувати за рахунок вантажоперевезень.

"Мені сьогодні дуже прикро, що коли були сприятливі умови для компанії, момент був упущений. І ми потрапили в якусь центрифугу, коли нам одночасно потрібно і антикризову програму приймати, і компанію реформувати", - додав він.

При цьому, Лещенко вважає, що Укрзалізниця" все ще залишається величезним національним надбанням, яким потрібно правильно скористатися і яке буде втрачати свою цінність просто під впливом часу, якщо його не підтримувати і не модернізувати.

"Нам потрібно максимально оптимізувати компанію - її закупівлі, штат, видаткову частину. Нехай навіть від цього виграють не всі - хтось отримає більше замовлень, хтось закриється або буде звільнений. Але в цілому компанія повинна залишитися у виграші. І багато в чому це буде залежати від нового глави компанії", - зазначив член наглядової ради.

Нагадаємо:

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій планував розділити УЗ на оператора інфраструктури, вантажного перевізника і пасажирського перевізника, а також провести IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства).

Екс-глава УЗ Євген Кравцов планував також створити окрему компанію для важких ремонтів рухомого складу та розглянути можливість її приватизації.