В УЗ розповіли, скільки людей за місяць перевіз відновлений електропоїзд Skoda

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Відновлений електропоїзд Skoda за місяць від початку курсування перевіз більше 13 тисяч пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Перші рейси відновлений електропоїзд здійснив за маршрутом Київ - Львів.

А з 21 січня 2022 року електропоїзд курсує під номером 747 за маршрутом Київ - Тернопіль.

В УЗ додали, що в окремі пікові дні населеність поїзда становила майже 100%.

У компанії нагадали, що ремонт 6-вагонного електропоїзда чеського виробництва Skoda побудови 2012 року здійснювався на ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод" АТ "Укрзалізниця".

Під час робіт виконали ремонт екіпажної частини поїзда, гальмівного обладнання, всіх систем життєзабезпечення поїзда, оновили інтер’єр: замінили покриття підлоги, перетягнули крісла, замінили вікна, відновили лакофарбове покриття внутрішніх панелей та інше.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

УЗ планує відновити другий двоповерховий електропоїзд Skoda і поставити його на маршрут у першому півріччі 2022 року.

Нагадаємо:

30 грудня "Укрзалізниця" відправила з Центрального залізничного вокзалу столиці у рейс двоповерховий електропоїзд Skoda City Elephant за маршрутом Київ-Львів.

Економічна правда