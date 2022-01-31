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УЗ отримала вже 25 нових вагонів від Крюківського заводу 

Понеділок, 31 січня 2022, 17:34
 
фото уз

Укрзалізниця отримала чергову партію нових вагонів від Крюківського заводу, таким чином замовлення вже виконано на чверть.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Так, у понеділок надійшло ще 5 вагонів в межах замовлення коштом держбюджету на 3 млрд грн. Усі вагони поповнять склад потяга №15/16 сполученням Харків - Рахів

Щодо цієї партії УЗ вносила точкові зміни для зручності, наприклад, було додано контрастні маркування для людей з порушеннями зору, встановлено додатковий пульт керування освітленням у купе.

Як і решту нових вагонів їх обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією дверей купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. 

У вагонах збільшили багажне відділення та встановили системи відеоспостереження в загальних зонах вагонів, додали розетки та USB-порти біля кожного місця.

Нагадуємо:

У листопаді Укрзалізниця отримала перші п’ять вагонів у рамках замовлення 100 нових вагонів коштом держбюджету. Наприкінці року УЗ отримала ще 15 вагонів замовлення.

АТ "Укрзалізниця" підписала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 100 пасажирських вагонів.

За повідомленнями ЗМІ, спочатку "Укрзалізниця" проводила конкурентний тендер, але замовника звинувачували в тому, що він прописав технічні вимоги під продукцію єдиного виробника – того ж "Крюківського вагонобудівного заводу".

Зрештою замість відкритого конкурсу було ухвалено рішення про закупівлю за договірною процедурою з однією компанією.

Економічна правда

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