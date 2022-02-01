Рекорд за 4 роки: в УЗ прозвітували про вантажоперевезення у січні

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У січні 2022 року, за оперативними даними, "Укрзалізниця" перевезла 26,1 млн тонн вантажів, вантажообіг за звітний період - 15,8 млрд т-км. Ці показники стали рекордними за останні 4 роки.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що показник вантажоперевезень у січні 2022 року на 18,2% більше січня 2021 року, на 9,2% більше січня 2020 року та на 6,4% більше січня 2019 року.

Січневий вантажообіг поточного року більше січня 2021 року на 31,8%, січня 2020 року - на 21,7%, січня 2019 року - на 6,1%.

"Ще одним рекордним показником за останні 5 років стало січневе середньодобове навантаження вантажів, що склало 694 тис тонн.

Цей показник на 15% більше січня 2021 року, на 5% більше січня 2020 року, на 6% більше січня 2019 року та незначно більше показника січня 2018 року", - додали в компанії.

За підсумками січня-грудня 2021 року УЗ вийшла на показник середньодобового навантаження вантажів у 727,6 тис тонн - це на 2,1% більше, ніж за 2020 рік та на 1,4% більше доепідемічного 2019 року.

У січні-грудні 2021 року було перевезено 314,3 млн тонн, що на 3% більше, ніж за 2020 рік.

Перевезення у внутрішньому сполученні склали 149,8 млн тонн, на експорт - 112,4 млн тонн, імпорт - 40,6 млн тонн та транзит - 11,5 млн тонн.

Економічна правда