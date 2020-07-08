Зросла кількість кібератак на державні сайти – Держспецзв'язку
Система кіберзахисту державних інформресурсів та об'єктів критичної інфраструктури за тиждень (1-7 липня) зафіксувала на 18% більше підозрілих інцидентів, ніж минулого тижня.
Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.
"Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (52%), застосування нестандартних протоколів (24%), виявлення мережевого ШПЗ (11%), веб-атак (8%) та спроб отримання прав адміністратора (4%).
Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 1888 різних видів атак. Переважна більшість (80%) - це мережеві атаки прикладного рівня. Також заблоковано 9 DDoS-атак, переважна більшість - на веб-ресурси Офісу президента", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 19 514 кіберінцидентів.
"Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (73% від загальної кількості) та фішингу (26%)", - додали у відомстві.
Нагадаємо:
У травні повідомлялось, що кількість підозрілих кібердій на сайтах органів держвлади зросла у 12 разів.
Економічна правда
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