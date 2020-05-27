Кількість підозрілих кібердій на сайтах органів держвлади зросла у 12 разів – Держспецзв'язку

Система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу 20-26 травня зафіксувала 107 566 підозрілих подій - кількість підозрілих подій зросла практично у 12 разів.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку.

"Збільшення кількості підозрілих подій практично у 12 разів обумовлене підключенням нових клієнтів до Системи.

Переважна більшість зафіксованих підозрілих подій стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (59%), спроб мережевого сканування (35%), виявлення мережевого трояна (2%) та спроб отримання прав адміністратора (2%)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система захищеного доступу держорганів до мережі Інтернет заблокувала 4 705 різних видів атак, це на 24% менше, ніж попереднього тижня.

Переважна більшість (98%) - це мережеві атаки прикладного рівня. Також заблоковано 13 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу президента).

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3377 кіберінцидентів, що на 10% більше, ніж попереднього тижня", - додали у відомстві.

Переважна більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%). Основна кількість інцидентів стосується розповсюдження ШПЗ (93% від загальної кількості) та фішингу (4%).

Нагадаємо:

На державні органи в Україні було здійснено майже 20 DDoS-атак, переважна більшість з яких на сайт Офісу президента.

Економічна правда