"Дія" відбила потужні кібератаки
Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів з чотирьох країн – Росії, Китаю ,Чехії та Узбекистану.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним.
Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду.
Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита".
Деталі: Зазначається, що для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною.
Команда наголошує, що максимально сконцентрована та мобілізована.
Передісторія: Хакери зараз атакують низку сайтів в Україні – відомо про декілька банків та сайт Міністерства оборони.
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