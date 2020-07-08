Возросло количество кибератак на государственные сайты – Госспецсвязи

Система киберзащиты государственных информресурсов и объектов критической инфраструктуры за неделю (1-7 июля) зафиксировала на 18% больше подозрительных инцидентов, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток сетевого сканирования (52%), применение нестандартных протоколов (24%), выявление сетевого ШПЗ (11%), веб-атак (8%) и попыток получения прав администратора (4%).

Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 1888 различных видов атак. Подавляющее большинство (80%) - это сетевые атаки прикладного уровня. Также заблокировано 9 DDoS-атак, подавляющее большинство - на веб-ресурсы Офиса президента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 19514 киберинцидентов.

"Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ШПЗ (73% от общего количества) и фишинга (26%)", - добавили в ведомстве.

Напомним:

В мае сообщалось, что количество подозрительных кибердий на сайтах органов госвласти выросло в 12 раз.

Экономическая правда