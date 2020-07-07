Всі розділи
Укр / Рус

У Порошенка вимагають розслідувати "політичний тиск" на Смолія

Вівторок, 7 липня 2020, 14:24
 

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз звернулася до Державного бюро розслідувань та просить розслідувати "політичний тиск" на звільненого з посади голову Національного банку Якова Смолія.

Джерело: Facebook-cторінка нардепки "Євросолідарності" Ірини Фріз

Пряма мова Фріз: "Мною було направлено звернення до ДБР з вимогою внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 344 ККУ у формі незаконного впливу на діяльність державного діяча в особі голови НБУ Яківа Смолія та забезпечити проведення повного та неупередженого розслідування".

Деталі: Нардепка пише, що через систематичний політичний тиск Смолій був вимушений написати заяву про відставку.

Фріз опублікувала знімки звернення до ДБР та чекає, аби наведені нею факти внесли до ЄРДР.

Читайте також: Національний банк втрачає голову: чому Смолій подає у відставку і хто його замінить

Нагадаємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ. Зеленський провів консультації з керівництвом НБУ та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ Порошенко Смолій

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У червні міжнародні резерви України зросли на понад 3 мільярди доларів — НБУ 7 липня 2020, 13:46
Правління Нацбанку прокоментувало відмову Ради НБУ призначити заступника голови 7 липня 2020, 09:00
Після відставки Смолія J.P. Morgan змінив прогноз по обліковій ставці НБУ 6 липня 2020, 18:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!