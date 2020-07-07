У Порошенка вимагають розслідувати "політичний тиск" на Смолія

Народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз звернулася до Державного бюро розслідувань та просить розслідувати "політичний тиск" на звільненого з посади голову Національного банку Якова Смолія.

Джерело: Facebook-cторінка нардепки "Євросолідарності" Ірини Фріз

Пряма мова Фріз: "Мною було направлено звернення до ДБР з вимогою внести відомості про вчинення кримінального правопорушення за статтею 344 ККУ у формі незаконного впливу на діяльність державного діяча в особі голови НБУ Яківа Смолія та забезпечити проведення повного та неупередженого розслідування".

Деталі: Нардепка пише, що через систематичний політичний тиск Смолій був вимушений написати заяву про відставку.

Фріз опублікувала знімки звернення до ДБР та чекає, аби наведені нею факти внесли до ЄРДР.

Українська правда