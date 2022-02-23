Голова НБУ сподівається у квітні почати переговори з МВФ щодо нової програми

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Україна розраховує у квітні почати переговори з МВФ щодо нової програми.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Нам необхідно обговорити нову програму з МВФ зараз, і буде для цього гарний майданчик – весняні збори МВФ у квітні", – зазначив він.

При цьому, Шевченко виключив введення будь-яких адміністративних обмежень щодо гривні, заявивши, що вони будуть контрпродуктивними, викликавши хвилювання на ринках, а не забезпечивши стабільність.

Термін дії поточної програми stand-by закінчується в червні.

"Ми сподіваємося, що в найближчі кілька місяців у країни з’явиться можливість компенсувати складний доступ на зовнішні ринки джерелами офіційного фінансування", - додав глава НБУ.

Шевченко заявив, що НБУ продовжить політику плаваючого курсу.

"З початку року курс гривні по відношенню до долара США знизився на 6% внаслідок відтоку понад 600 мільйонів доларів іноземного капіталу", - пише агентство.

У НБУ вважають, що волатильність ринку спричинили переважно психологічні, а не макроекономічні причини.

"Ми глибоко переконані, що зараз немає необхідності вводити будь-які адміністративні обмеження. З нашої точки зору, адміністративні обмеження, навпаки, викликають ажіотаж", - сказав Шевченко.

За його словами, міжнародні валютні резерви, які наразі становлять 28 млрд доларів, дозволяють банку продовжувати інтервенції для згладжування коливань на ринку.

"Нацбанк не має ні цілі щодо курсу, ні коридору, на який він буде орієнтуватися. Курс буде залежати від попиту та пропозиції на ринку", - сказав він.

Шевченко заявив, що НБУ готовий продовжувати жорстку монетарну політику, щоб повернути інфляцію до цільового діапазону 5%, він вважає, що інфляція вже досягла піку у вересні минулого року.

"Ми готові ще більше посилити монетарну політику, щоб повернути інфляцію до цільового рівня", - додав він.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду починає обговорення програми з українською владою на тлі російської кризи.

За результатами другого перегляду очікується отримання третього траншу в розмірі 700 млн доларів за програмою stand-by.

У листопаді 2021 року міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів.

Крім того, фонд продовжив чинну кредитну програму до червня 2022 року. Без цього рішення програма закінчилася б у грудні, й Україна втратила б усі шанси отримати ще не вибрану суму позики на понад 2 млрд дол.

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Економічна правда