У Порошенко требуют расследовать "политическое давление" на Смолия

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз обратилась в Государственное бюро расследований и просит расследовать "политическое давление" на уволенного с должности председателя Национального банка Якова Смолия.

Источник: Facebook-страница нардепки "Евросолидарности" Ирины Фриз

Прямая речь Фриз: "Мною было направлено обращение в ГБР с требованием внести сведения о совершении уголовного преступления по статье 344 УК в форме незаконного влияния на деятельность государственного деятеля в лице председателя НБУ Якова Смолия и обеспечить проведение полного и беспристрастного расследования".

Детали: Нардеп пишет, что из-за систематического политического давления Смелый был вынужден написать заявление об отставке.

Фриз опубликовала снимки обращение к ГБР и ждет, чтобы приведенные ею факты внесли в ЕРДР.

Украинская правда