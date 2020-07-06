Латвія докапіталізує airBaltic на 250 мільйонів євро
Європейська комісія підтримала рішення уряду Латвії докапіталізувати національну авіакомпанію airBaltic на суму до 250 мільйонів євро.
Про це повідомили агентству BNS в Єврокомісії, передає "Інтерфакс-Україна".
Державна підтримка допоможе більш успішно подолати негативний вплив пандемії коронавірусу COVID-19 на авіакомпанію і стабілізувати національну авіаційну галузь.
Міністр сполучень Латвії Таліс Лінкайтс заявив, що діяльність airBaltic прямо і побічно пов'язана приблизно з 30 тис робочих місць в країні.
План уряду Латвії передбачає вкладення по частинах (в три етапи) з урахуванням ситуації в галузі.
Виконавчий директор airBaltic повідомляв, що в результаті докапіталізації авіакомпанія зможе виконати свій новий бізнес-план.
Найбільшим акціонером авіакомпанії є держава, якій належить близько 80% акцій, датському підприємцю Ларсу Туесену - близько 20%.
airBaltic в 2019 році перевезла 5,05 млн пасажирів, що на 22% більше, ніж роком раніше.
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