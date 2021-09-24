Латвія поскаржиться Єврокомісії на Литву через електроенергію з Білорусі

фото: белта

Латвія обіцяє подати скаргу до Європейської комісії і в Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва органів регулювання енергетики (ACER) на те, що Литва в односторонньому порядку обмежила пропускну спроможність ліній електропередачі з Білоруссю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Так Литва хоче запобігти потраплянню на Балтійський ринок електроенергії з Білоруської атомної електростанції (АЕС) в Островці.

"Ми вважаємо, що скорочення Litgrid (литовським оператором систем передачі електроенергії - Ред.) загальної пропускної спроможності між Литвою і Білоруссю не має ніяких технічних обґрунтувань. Тому латвійський уряд вирішив, що наступним кроком буде звернення до Європейської комісії та ACER", - повідомило латвійське міністерство економіки інформаційному агентству BNS.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що дії Литви були законними, і під час дискусії операторів передавальних систем серйозних зауважень не було.

"Я дійсно не знаю, що зробить Латвія, але на сьогодні ми не бачимо ніяких юридичних ризиків, тому що всі дії виконані в рамках системного договору БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви - Ред.). Ця наша дія - форс-мажор - не раз обговорювалася в рамках угоди БРЕЛЛ, претензій не було не тільки у латишів або естонців, а й у російських або білоруських операторів", - сказав Крейвіс журналістам на цьому тижні.

На підставі так званого "антиостровецького" закону Литва на минулому тижні знизила максимальну пропускну здатність на литовсько-білоруських з'єднаннях. Це означає, що до тих пір, поки не буде досягнута нова тристороння угода країн Балтії про торгівлю електроенергією, Литва буде керуватися власними правилами торгівлі.

Ще в листопаді минулого року, відразу після запуску БелАЕС, був припинений комерційний імпорт електроенергії з Білорусі, але фізично електрика все ще подається.

За даними Литви, досі Латвія споживала білоруську електроенергію, яку Латвія імпортувала з Росії та продавала біржі. Латвія запевняє, що торгує тільки російською електроенергією.

Після того, як Литва скоротила максимальну пропускну здатність з Білоруссю, Латвія тепер може торгувати з Росією тільки в такому обсязі, наскільки дозволяє пропускна здатність їхніх власних ліній. До обмежень Литви Латвія використала максимальну пропускну здатність литовсько-білоруських з'єднань.

Європейська правда