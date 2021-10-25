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Перша іноземна компанія отримала атестацію "Укрзалізниці" на ремонт тепловозів

Понеділок, 25 жовтня 2021, 20:15
 
Даугавпілський локомотиворемонтний завод
dlrr.eu

Даугавпілський локомотиворемонтний завод (Латвія) отримав дозвільні документи "Укрзалізниці" на ремонти тепловозів, ставши таким чином першим з іноземних підприємств, що пройшли подібну атестацію.

Про це розповів член правління ДЛРЗ Владислав Павлович, передає ЦТС.

У планах латвійського підприємства виконувати ремонти локомотивів для УЗ. За словами Павловича, ДЛРЗ – одне з найбільших підприємств в країнах Балтії, яке виконує всі види ремонту і модернізацію залізничного рухомого складу.

"Усі значимі роботи за капітального ремонту виконуються силами заводу без залучення підрядників. Тому, завдяки наявності необхідної матеріально-технічної бази та багаторічному досвіду, атестація була отримана в стандартному робочому режимі", – зазначив він.

Даугавпілський локомотиворемонтний завод входить до складу естонської залізничної корпорації Skinest.

Нагадуємо:

Раніше в Латвії розробляли проєкти модернізації локомотивів з урахуванням потреб українського ринку.

Даугавпілський локомотиворемонтний завод працював над проєктами глибокої модернізації магістральних і маневрових тепловозів, в тому числі з урахуванням потреб українських клієнтів.

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залізниця Латвія Укрзалізниця

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