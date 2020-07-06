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Латвия докапитализирует airBaltic на 250 миллионов евро

Понедельник, 6 июля 2020, 09:55
 

Европейская комиссия поддержала решение правительства Латвии докапитализировать национальную авиакомпанию airBaltic на сумму до 250 миллионов евро.

Об этом сообщили агентству BNS в Еврокомиссии, передает "Интерфакс-Украина".

Государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние пандемии коронавируса COVID-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс заявил, что деятельность airBaltic прямо и косвенно связана примерно с 30 тыс рабочих мест в стране.

План правительства Латвии предусматривает вложения по частям (в три этапа) с учетом ситуации в отрасли.

Исполнительный директор airBaltic сообщал, что в результате докапитализации авиакомпания сможет выполнить свой новый бизнес-план.

Крупнейшим акционером авиакомпании является государство, которому принадлежат около 80% акций, датскому предпринимателю Ларсу Туэсену - около 20%. 

airBaltic в 2019 году перевезла 5,05 млн пассажиров, что на 22% больше, чем годом ранее.

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Латвия авиа Авиакомпании

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