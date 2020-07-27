Українців все активніше запрошують на роботу за кордон – дослідження

Зараз в Україні щотижня реєструється близько 5 тисяч ФОПів та тисячі нових компаній, водночас українців все активніше запрошують на роботу за кордон - за останній місяць кількість вакансій за кордоном зросла на 20%.

Про це повідомляє Опендабот з посиланням на дані Jooble, Poster, Work.ua, Djinni, Rabota.ua, Apple, Bird та Flatfy.

Зазначається, що ціни на аренду квартир повернулися до докарантинних показників.

"Тепер ви можете зняти однокімнатну квартиру в середньому за 12 500 гривень, двокімнатну - за 21,1 тисячу гривень, трикімнатну - за 35,4 тисячі грн", - йдеться у повідомленні.