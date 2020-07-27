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Українців все активніше запрошують на роботу за кордон – дослідження

Понеділок, 27 липня 2020, 13:38
 

Зараз в Україні щотижня реєструється близько 5 тисяч ФОПів та тисячі нових компаній, водночас українців все активніше запрошують на роботу за кордон - за останній місяць кількість вакансій за кордоном зросла на 20%.

Про це повідомляє Опендабот з посиланням на дані Jooble, Poster, Work.ua, Djinni, Rabota.ua, Apple, Bird та Flatfy.

Зазначається, що ціни на аренду квартир повернулися до докарантинних показників.

"Тепер ви можете зняти однокімнатну квартиру в середньому за 12 500 гривень, двокімнатну - за 21,1 тисячу гривень, трикімнатну - за 35,4 тисячі грн", - йдеться у повідомленні.

 Водночас місяць тому обіги громадського харчування відновилися на 86%, а 88% ресторанів відновили свою роботу. З того часу зріст цих показників припинився.

 

"Зараз в Україні щотижня реєструється близько 5 тисяч фоп, та тисячі нових компаній. Українців все активніше запрошують на роботу за кордон. За останній місяць кількість вакансій за кордоном зросла на 20%.

 Кількість ІТ-спеціалістів, що шукають роботу, від початку карантину весь час зростає. 15 березня на сайті було розміщено 17,5 тис вакансій, зараз - 21,5 тисячі", - додали в Опендабот.

 

Економічна правда

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