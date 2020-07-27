Украинцев все активнее приглашают на работу за границу – исследование

Сейчас в Украине еженедельно регистрируется около 5000 ФОПов и тысячи новых компаний, в то же время украинцев все активнее приглашают на работу за границу - за последний месяц количество вакансий за рубежом выросло на 20%.

Об этом сообщает Опендабот со ссылкой на данные Jooble, Poster, Work.ua, Djinni, Rabota.ua, Apple, Bird и Flatfy.

Отмечается, что цены на аренду квартир вернулись к докарантинним показателям.

"Теперь вы можете снять однокомнатную квартиру в среднем за 12 500 гривен, двухкомнатную - за 21,1 тысячи гривен, трехкомнатную - за 35,4 тысячи грн", - говорится в сообщении.

В то же время месяц назад обороты общественного питания возобновились на 86%, а 88% ресторанов возобновили свою работу. С тех пор рост этих показателей прекратился.

"Сейчас в Украине еженедельно регистрируется около 5000 ФОПов, и тысячи новых компаний. Украинцев все активнее приглашают на работу за границу. За последний месяц количество вакансий за рубежом вырослона 20%.

Количество IТ-специалистов, ищущих работу, от начала карантина все время растет. 15 марта на сайте было размещено 17,5 тыс вакансий, сейчас - 21,5 тысячи", - добавили в Опендабот.

Экономическая правда