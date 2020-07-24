Мінфін офіційно повідомив про випуск облігацій на 2 мільярди доларів

Україна оголосила про прайсинг нових 12-річних єврооблігацій з найвищим пріоритетом на суму 2 млрд доларів, номінованих в доларах, та результати пропозиції обміну єврооблігацій з погашенням у 2021 та 2022 роках.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"Очікується, що новому випуску будуть присвоєні рейтинги "B" рейтинговим агентством Standard & Poor’s та "B" – рейтинговим агентством Fitch. Розрахунки за новим випуском мають відбутися 30 липня 2020 року.

Надходження від нового випуску будуть використані для викупу єврооблігацій з найвищим пріоритетом з погашенням в 2021 та 2022 році, прийнятих в ході пропозиції обміну, а також для фінансування загальних бюджетних призначень", - йдеться у повідомленні.

Остаточна максимальна ціна прийняття для пропозиції обміну становить 846,1 млн доларів.

"Незважаючи на складні часи для країн, що розвиваються, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом задля зменшення ризиків рефінансування.

В той же час, ця транзакція доповнює наші зусилля щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, доступного Україні, задля забезпечення достатнього запасу ліквідності в поточних умовах", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадуємо:

Україна за рахунок нового випуску єврооблігацій з погашенням в 2033 році на 2 млрд дол викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на номінальну суму відповідно 434,819 млн дол і 371,341 млн дол.

Напередодні Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

До цього Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.