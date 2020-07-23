Мінфін успішно розмістив єврооблігації на 2 мільярди доларів

Мінфін, після скасування розміщення на початку липня, успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки з посиланням на Bloomberg.

"Дохідність нового випуску, який щойно завершився - 7,25% з погашенням у 2033 році, валюта - долар", - йдеться у повідомленні.

"За словами спеціалісту відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, сукупний попит на українські папери під час розміщення становив близько 6,3 млрд дол.

Це - навіть кращі результати, аніж те, на які розраховував Мінфін 1 липня (коли результати аукціону було скасовано через відставку голови НБУ Якова Смолія). Тоді Мінфін зміг залучити 1,75 млрд дол. США за ставкою 7,3% річних. Загальний попит тоді склав 7,5 млрд дол. США", - додали в Центрі.

За даними "Інтерфакс-Україна", 750 млн доларів планують спрямувати на викуп існуючих єврооблігацій з терміном погашення у 2021-2022 рр., решту - на фінансування дефіциту бюджету.

Нагадуємо:

Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив тоді міністр фінансів Марченко.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.