Минфин официально сообщил о выпуске облигаций на 2 миллиарда долларов

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с самым высоким приоритетом на сумму 2 млрд долларов, номинированных в долларах, и результаты предложения обмена еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" - рейтинговым агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля 2020 года.

Поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с самым высоким приоритетом с погашением в 2021 и 2022 годах, принятых в ходе предложения обмена, а также для финансирования общих бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Окончательная максимальная цена принятия для предложения обмена составляет 846,1 млн долларов.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для уменьшения рисков рефинансирования.

В то же время, эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Напоминаем:

Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на 2 млрд дол выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно 434,819 млн дол и 371,341 млн дол.

Минфин, после отмены размещения в начале июля, успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

До этого Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на 1,75 млрд долларов с возможностью выкупа на 750 млн долларов еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

"Учитывая неожиданное заявление об отставке главы Национального банка Якова Смолия, министерство финансов приняло решение об отмене ранее объявленных предложений еврооблигаций и обмена, для того, чтобы предоставить инвесторам достаточно времени на оценку этих новостей", - заявил глава Минфина Марченко.

Сделка была начата 1 июля. Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Суммарный "новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу в рамках проводимого параллельно с новым размещением тендера по двум старым выпускам) составил 7,5 млрд долларов.