Уряд запровадив сертифікацію працівників підрозділів внутрішнього аудиту: що передбачено
Середа, 12 січня 2022, 14:20
Кабінет міністрів прийняв постанову "Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту", якою також внесені зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Реалізація документу, зокрема, передбачає:
- запровадження з 1 січня 2023 року безкоштовної добровільної сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту державних органів;
- можливість підвищення посадових окладів працівників підрозділів внутрішнього аудиту, які пройшли сертифікацію, до 30% у межах фонду оплати праці.
Також передбачено уточнення організаційних засад діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, які, зокрема, включають:
- конкретизацію критеріїв визначення чисельності працівників підрозділів внутрішнього аудиту;
- визначення умови щодо можливості призначення посадової особи, відповідальної за здійснення внутрішнього аудиту;
- удосконалення підходів до формування планів діяльності з внутрішнього аудитів у частині складання одного плану.
У Мінфіні додали, що розробили проєкт постанови за рекомендаціями міжнародних експертів з метою удосконалення організації діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, підвищення професійності внутрішніх аудиторів.
Економічна правда
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