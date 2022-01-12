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Уряд запровадив сертифікацію працівників підрозділів внутрішнього аудиту: що передбачено

Середа, 12 січня 2022, 14:20
 
unsplash

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту", якою також внесені зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Реалізація документу, зокрема, передбачає:

  • запровадження з 1 січня 2023 року безкоштовної добровільної сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту державних органів;
  • можливість підвищення посадових окладів працівників підрозділів внутрішнього аудиту, які пройшли сертифікацію, до 30% у межах фонду оплати праці.

Також передбачено уточнення організаційних засад діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, які, зокрема, включають:

  • конкретизацію критеріїв визначення чисельності працівників підрозділів внутрішнього аудиту;
  • визначення умови щодо можливості призначення посадової особи, відповідальної за здійснення внутрішнього аудиту;
  • удосконалення підходів до формування планів діяльності з внутрішнього аудитів у частині складання одного плану.

У Мінфіні додали, що розробили проєкт постанови за рекомендаціями міжнародних експертів з метою удосконалення організації діяльності підрозділів внутрішнього аудиту, підвищення професійності внутрішніх аудиторів.

Економічна правда

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