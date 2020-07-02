Міністр фінансів пояснив, чому відклали розміщення євробондів

Міністерство фінансів "надало достатньо часу" міжнародним інвесторам для оцінки впливу можливої відставки голови правління НБУ Якова Смолія на вартість українських цінних паперів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі ЕП.

"Враховуючи несподівану заяву про відставку голови Національного банку Якова Смолія, міністерство фінансів прийняло рішення про скасування раніше оголошених пропозицій єврооблігацій та обміну, для того, щоб надати інвесторам достатньо часу на оцінку цих новин", - заявив Марченко.

"Ми цінуємо підтримку інвестиційної спільноти України, яку вони демонстрували ще вчора, і продовжимо політику відкритості та прозорості у відносинах з ринком. Міністерство фінансів наголошує на тому, що залишається відданим зваженій фіскальній та грошово-кредитній політиці, а також конструктивній співпраці з НБУ та шляху продовження реформ, які підтримуються нашими міжнародними партнерами" – наголосив Марченко.

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Нагадуємо:

Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на 1,75 млрд дол з можливістю викупу на 750 млн дол єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

Угода була розпочата 1 липня. Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений до 7,625%, і, нарешті, до 7,3-7,4%.

Сумарний "новий" попит (тобто без урахування пред'явлених до викупу в рамках проведеного паралельно з новим розміщенням тендера за двома старими випусками) становив 7,5 млрд доларів.

Економічна правда