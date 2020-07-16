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Курс валют на 16 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 16 липня 2020, 11:35
 

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,26 - 27,28 гривні;

Євро – 31,09 - 31,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,10 – 27,34 гривні. Євро купують по 30,60 гривні, продають по 31,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,18 - 27,32 гривні, євро - 30,83 - 31,01 гривні.

Нагадаємо:

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,03 гривні (на 15 липня - 30,87 гривні).

Економічна правда

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