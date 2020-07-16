Курс валют на 16 июля: курс, "черный" и наличный рынки
16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,26 - 27,28 гривни;
Евро - 31,09 - 31,11 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,34 гривни. Евро покупают по 30,60 гривни, продают по 31,14 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,32 гривни, евро - 30,83 - 31,01 гривни.
Напомним:
Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,03 гривни (на 15 июля - 30,87 гривни).
Экономическая правда
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