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Курс валют на 16 июля: курс, "черный" и наличный рынки

Четверг, 16 июля 2020, 11:35
 

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 - 27,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,26 - 27,28 гривни;

Евро - 31,09 - 31,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,10 - 27,34 гривни. Евро покупают по 30,60 гривни, продают по 31,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,18 - 27,32 гривни, евро - 30,83 - 31,01 гривни.

Напомним:

Нацбанк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 27,12 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,03 гривни (на 15 июля - 30,87 гривни).

Экономическая правда

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