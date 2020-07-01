Комітет рекомендує Раді прийняти доопрацьований законопроєкт про медіа

Комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендуватиме парламенту прийняти за основу в першому читанні законопроєкт про медіа.

Джерело: голова комітету Микита Порураєв, якого цитує пресслужба Ради

Пряма мова Потураєва: "Стільки обговорень пройшов тільки, можливо, закон "Про ринок землі", а можливо, у нас їх було і більше… Це були обговорення з індустріями, професійними спільнотами, європейськими експертами тощо".

Деталі: Комітет ухвалив рішення рекомендувати Раді прийняти проєкт закону № 2693 (доопрацьований) у першому читанні за основу

Потураєв зауважив, що це великий законопроєкт, який готувався депутатами двох скликань і пройшов дуже велику кількість обговорень і консультацій.

Він каже, на сьогодні доопрацьований проєкт закону підтримується переважною більшістю індустрій.

В обговоренні також взяли участь представники Нацради з питань радіо і телебачення, Національної спілки журналістів України, інтернет-асоціацій, медіа-юристи.

Зокрема, представник НСЖУ вважає, що "закон створює великі ризики для свободи слова і не скільки вирішить проблеми, скільки створить нові".

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