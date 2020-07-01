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Комитет рекомендует Раде принять доработанный законопроект о медиа

Среда, 1 июля 2020, 19:24
 

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о СМИ.

Источник: председатель комитета Никита Порураев, которого цитирует пресс служба Рады

Прямая речь Потураева: "Столько обсуждений прошел только, возможно, закон "О рынке земли", а возможно, у нас их было и больше ... Это были обсуждения с индустриями, профессиональными сообществами, европейскими экспертами и т.д.".

Детали: Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона № 2693 (доработанный) в первом чтении

Потураев заметил, что это большой законопроект, который готовился депутатами двух созывов и прошел очень большое количество обсуждений и консультаций.

Он говорит, сегодня доработанный проект закона поддерживается подавляющим большинством индустрий.

В обсуждении также приняли участие представители Нацсовета по вопросам радио и телевидения, Национального союза журналистов Украины, интернет-ассоциаций, медиа-юристы.

В частности, представитель НСЖУ считает, что "закон создает большие риски для свободы слова и не сколько решит проблемы, сколько создаст новые".

Предыстория:

  • В конце ноября 2019 года Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
  • 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко. Позже был обнародован текст законопроекта.
  • Среди прочего, предполагается, что субъекты медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора и т.п.
Украинская правда

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