Комитет рекомендует Раде принять доработанный законопроект о медиа

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о СМИ.
Источник: председатель комитета Никита Порураев, которого цитирует пресс служба Рады
Прямая речь Потураева: "Столько обсуждений прошел только, возможно, закон "О рынке земли", а возможно, у нас их было и больше ... Это были обсуждения с индустриями, профессиональными сообществами, европейскими экспертами и т.д.".
Детали: Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона № 2693 (доработанный) в первом чтении
Потураев заметил, что это большой законопроект, который готовился депутатами двух созывов и прошел очень большое количество обсуждений и консультаций.
Он говорит, сегодня доработанный проект закона поддерживается подавляющим большинством индустрий.
В обсуждении также приняли участие представители Нацсовета по вопросам радио и телевидения, Национального союза журналистов Украины, интернет-ассоциаций, медиа-юристы.
В частности, представитель НСЖУ считает, что "закон создает большие риски для свободы слова и не сколько решит проблемы, сколько создаст новые".
Предыстория:
- В конце ноября 2019 года Александр Ткаченко презентовал вместе с Министерством культуры черновик закона о СМИ, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, вопросы независимости редакции от владельца ресурса и урегулирования блоггеров.
- 27 декабря народные депутаты от "Слуги народа" подали в Верховную Раду законопроект 2693 о деятельности медиа. Инициатором законопроекта стал, в частности, бывший гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко. Позже был обнародован текст законопроекта.
- Среди прочего, предполагается, что субъекты медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или юрлиц государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора и т.п.