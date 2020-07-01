Комитет рекомендует Раде принять доработанный законопроект о медиа

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту принять за основу в первом чтении законопроект о СМИ.

Источник: председатель комитета Никита Порураев, которого цитирует пресс служба Рады

Прямая речь Потураева: "Столько обсуждений прошел только, возможно, закон "О рынке земли", а возможно, у нас их было и больше ... Это были обсуждения с индустриями, профессиональными сообществами, европейскими экспертами и т.д.".

Детали: Комитет принял решение рекомендовать парламенту принять проект закона № 2693 (доработанный) в первом чтении

Потураев заметил, что это большой законопроект, который готовился депутатами двух созывов и прошел очень большое количество обсуждений и консультаций.

Он говорит, сегодня доработанный проект закона поддерживается подавляющим большинством индустрий.

В обсуждении также приняли участие представители Нацсовета по вопросам радио и телевидения, Национального союза журналистов Украины, интернет-ассоциаций, медиа-юристы.

В частности, представитель НСЖУ считает, что "закон создает большие риски для свободы слова и не сколько решит проблемы, сколько создаст новые".

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