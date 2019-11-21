Мінкульт та Ткаченко показали як планують регулювати ЗМІ

Депутат "Слуги народу" і екс-голова 1+1 Олександр Ткаченко презентував разом з Міністерством культури чернетку закону про медіа, в ній піднімаються питання реєстрації та оподаткування ЗМІ, питання незалежності редакції від власника ресурсу і врегулювання блогерів.

Презентація та обговорення пройшли на закритій зустрічі зі ЗМІ повідомляє tech.liga.net.

Очікується, що в законопроекті про медіа буде норма реєстрації онлайн-ЗМІ, які працюють в Україні, а також реєстрація соцмереж (Google, YouTube, Facebook) з метою подальшого їх оподаткування.

Правда, за словами Ткаченка, поки під знаком питання і те, і інше.

Ткаченко також наголошує, що принцип реєстрації онлайн-медіа є в деяких європейських країнах, але вона добровільна.

"Я попросив вас не бути байдужими до цього питання. Ми все одно це зарегулюємо. А ось те, як ми це зарегулюємо, сильно залежить від вас", - ось один з головних меседжів від ініціатора зустрічі Ткаченко.

tech.liga.net . Суб'єкти регулювання закону

Представник Мінкульту Максимчук додав, що в Україні відбувається нестандартна ситуація: "Культура, правова і інша, знаходиться на інших етапах розвитку. А крім того, проти нас здійснюється агресія.

В даному випадку потрібно враховувати ці фактори ... Проти кого ще ведеться така війна, як проти нас? Скільки умовних зливних бачків створюється, щоб розганяти дезінформацію?" І легальні медіа, які працюють в правовому полі, за його словами, страждають від цього, програють конкуренцію.

tech.liga.net .

Паралельно з розробкою медіа-законопроекту, за словами Ткаченка, податковий комітет ВР розробляє зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування так званих провайдерів загального доступу, які отримують прибуток на території України - Facebook, YouTube, Instagram та інші.

tech.liga.net . Суб'єкти регулювання закону

Також залишається в дискусіях питання з приводу блогерів: чи варто їх прирівнювати зі ЗМІ, і якщо так, то починаючи з якої кількості підписників.

Також повідомляється, що в презентації зазначено, що, крім штрафів, передбачається блокування онлайн-ресурсів за рішенням суду. Також є відмітка в розділі Юрисдикція: для онлайн-медіа - домен .UA і домен другого рівня .UA. Поки не зрозуміло, що робити з медіа на інших доменах - .net, .com.

Ще один запропонований принцип - введення так званого fair play. Дохід не повинен бути менше, ніж обсяг фінансової підтримки ЗМІ власником. З приводу цього Ткаченко сказав, що якщо хтось придумає кращий спосіб гарантування незалежності редакції від власників - то комітет відкритий до розгляду пропозиції.

Представник Мінкульту також зазначив, що відомство працює над проектом моніторингу контенту, який видають, в тому числі і онлайн-ЗМІ.

Зокрема передбачається створення посади медійного омбудсмена з питань інформації. Він із залученням громадських організацій проводитиме моніторинг ЗМІ на предмет дезінформації.

Максимчук зазначив, що за одноразове поширення дезінформації та відсутність вихідних даних про медіа буде передбачена адміністративна відповідальність, а за умисне, систематичне поширення дезінформації - кримінальна відповідальність.

За його словами покарання за оціночне судження, критику, не буде бо, це не є дезінформацією.