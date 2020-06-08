Новини 8 червня: зростання цін на нафту та кримські санкції

Про нафту. Вартість бареля Brent на біржі в Лондоні вперше з 6 березня перевищила позначку 43 долари.

Про Raiffeisen Bank. Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International AG, переносить розробку свого сервісу цифрового банкінгу в Україну.

Про вугільну галузь. У Представництві Європейського Союзу висловили готовність підтримати проведення реформи вугільної галузі України.

Про кримські санкції. Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення про продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

Про Nord Stream 2. У Берліні заявили, що відмовляються коментувати можливість введення США нових санкцій проти проєкту Nord Stream 2 та перебувають в контакті із зацікавленими сторонами.